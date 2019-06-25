Стопроцентный результат в гребле: все 9 экипажей в финале

Белорусские спортсмены успешно стартовали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Заславле. По итогам предварительных заездов напрямую пробиться в финал не получилось у Олега Юрени в байдарке-одиночке на тысячу метров. Но в итоге и он пробился в решающем заезде. Таким образом Юреня присоединился еще к восьми экипажам, которые готовятся побороться за медали в своих дисциплинах. Погода сегодня сопутствовала хорошим результатам, а гости довольны не только солнцем, но и организацией соревнований.



Уже завтра и послезавтра гребцы разыграют 16 комплектов медалей. Задача белорусской команды - взять пять наград. Но судя по первым результатам, одна из сильнейших команд страны может рассчитывать на большее.