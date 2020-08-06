Страшной аварией завершился первый этап тура Польши по велоспорту на шоссе

На финише за победу боролись голландцы Дилан Груневеген и Фабио Якобсен. На последних метрах обгон соотечественника начал Якобсен, но тот вытолкнул его прямо в ограждение на скорости 80 километров в час.



Помимо участников инцидента, различные травмы получили более десятка гонщиков. Якобсена сразу доставили в больницу в тяжелом состоянии и ввели в искусственную кому. Результат же Груневегена аннулирован.



