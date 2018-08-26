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Страсти после матча Витебск - БАТЭ не потухают

Всему виной эпизод с пенальти, который принес борисовчанам ничью. Сергей Ясинский, главный тренер Витебска, считает, что команда способна завершить сезон на тех позициях, на которых сейчас находится. Специалист рассказал об этом в интервью Агентству теленовостей.

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