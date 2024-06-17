Стрельба, драка болельщиков, накал страстей - как в Германии проходит ЧЕ по футболу

Нам сейчас известно, из ресторана вышел мужчина, в руке у него явно был коктейль Молотова, а также кирка. Он, судя по всему, пытался поджечь этот коктейль Молотова, а затем подошел с ним к нескольким людям, включая сотрудников полиции, которые в это время здесь дежурили. Затем полицейские применили огнестрельное оружие. Мы исходим из того, что это единичный случай, а значит, он не связан с футболом.

Сандра Левгрюн, пресс-секретарь полиции Гамбурга (Германия)