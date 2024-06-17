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Стрельба, драка болельщиков, накал страстей - как в Германии проходит ЧЕ по футболу
Поговорим о событиях на чемпионате Европы по футболу в Германии. Страсти там кипят совсем не спортивные. В эти выходные было очень не спокойно. Полиция ловила злоумышленника с коктейлем Молотова. Уличную драку болельщиков Англии и Сербии разнимал спецназ. Подробности в сюжете Станислава Липского.
В Гамбурге стреляли, а ведь именно в этом немецком городе запланированы пять матчей чемпионата Европы по футболу - 2024, один из которых завершен - Польша проиграла Нидерландам со счетом 1:2.
И именно перед этой игрой, когда прошло шествие болельщиков "оранжевой" сборной, в котором приняли участие 40 тыс. человек, и стреляли в мужчину, вооруженного коктейлем Молотова и киркой, очевидно агрессивно настроенного. Парня уже после разбирательств назвали бандитом-одиночкой, благо, никто из местных жителей и болельщиков не пострадал, злоумышленник в больнице.
Нам сейчас известно, из ресторана вышел мужчина, в руке у него явно был коктейль Молотова, а также кирка. Он, судя по всему, пытался поджечь этот коктейль Молотова, а затем подошел с ним к нескольким людям, включая сотрудников полиции, которые в это время здесь дежурили. Затем полицейские применили огнестрельное оружие. Мы исходим из того, что это единичный случай, а значит, он не связан с футболом.
Массовая драка произошла и на улице Гельзинкирхена. Фанаты сборных Англии и Сербии не стеснялись накануне в применении того, что попадалось им на глаза. Стеклянные стаканы, стулья, камни пошли в ход. Беспорядки удалось пресечь только с помощью спецназа. Сотрудники правопорядка взяли под стражу семерых сербских фанатов, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.
После этих эпизодов дополнительные меры безопасности, разумеется, введены в Германии. Будем надеяться, турнир пройдет в мирном ключе. Кстати, о матчах и турнире - фавориты синхронно побеждают, хозяева разгромили Шотландию со счетом 5:1, Испания - Хорватию - 3:0. Англия после беспорядков с участием своих болельщиков не без проблем одолела Сербию - 1:0.
Сегодня в борьбу за медали вступит еще один претендент на золото - Франция. В 22:00 команда на чемпионате сыграет со сборной Австрии. Как проявит себя Килиан Мбаппе, узнаем из прямой трансляции. Игры турнира, напомним, показывает телеканал СТВ.
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