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Стрельба из лука: белорусы выиграли 4 медали на турнире в Казахстане

Белорусские стрелки из лука выиграли 4 медали на международной турнире в Нур-Султане. Золото в личных состязаниях досталось Анне Марусовой и Антону Коровкину, а Карина Деминская и Роман Никитенок выиграли в состязаниях смешанных пар. Кроме того, бронзу в соревнованиях среди юниоров в столице Казахстана завоевал Федор Курель.

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