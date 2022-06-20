Стрельба из лука: белорусы выиграли 4 медали на турнире в Казахстане

Белорусские стрелки из лука выиграли 4 медали на международной турнире в Нур-Султане. Золото в личных состязаниях досталось Анне Марусовой и Антону Коровкину, а Карина Деминская и Роман Никитенок выиграли в состязаниях смешанных пар. Кроме того, бронзу в соревнованиях среди юниоров в столице Казахстана завоевал Федор Курель.