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Стрелковый тир имени маршала Тимошенко. Здесь разыгрывается два комплекта наград

В стрелковом тире работает наш корреспондент Станислав Липский (видео).

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