ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Строитель" обыгрывает "Шахтера" в центральном поединке 11-го тура чемпионата Беларуси по волейболу

В Минске команда Александра Сингаевского сильней 3:1. В турнирной таблице осталась на первом месте, столичная дружина - пока вторая. На третьей позиции гомельская "Энергия". Южане накануне справились с могилевским "Коммунальником" 3:0.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все