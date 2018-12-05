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"Строитель" сегодня сыграет против "Лиссабона". Прямая трансляция в 18:55 на "Беларусь 5"
Отыграться после поражения в первом матче 1/16 финала волейбольного Кубка вызова и выйти в следующий раунд турнира. Именно такие задачи минский "Строитель" ставит на сегодняшний поединок против португальского "Лиссабона". Встреча состоится во Дворце спорта "Уручье", на хорошо знакомой площадке для любителей волейбола. Для выхода в следующий раунд "Строителю" необходимо в домашнем матче обыграть португальскую команду со счетом 3:0. При счете 3:1 в пользу белорусов состоится золотой сет. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5" в 18:55.
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