"Строитель" сегодня сыграет против "Лиссабона". Прямая трансляция в 18:55 на "Беларусь 5"

Отыграться после поражения в первом матче 1/16 финала волейбольного Кубка вызова и выйти в следующий раунд турнира. Именно такие задачи минский "Строитель" ставит на сегодняшний поединок против португальского "Лиссабона". Встреча состоится во Дворце спорта "Уручье", на хорошо знакомой площадке для любителей волейбола. Для выхода в следующий раунд "Строителю" необходимо в домашнем матче обыграть португальскую команду со счетом 3:0. При счете 3:1 в пользу белорусов состоится золотой сет. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5" в 18:55.