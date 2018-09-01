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Строители укладываются в график реконструкции моста через Припять

Все работы расписаны по дням. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Стройку в Житковичском районе сегодня посетил премьер-министр Беларуси. Сергею Румасу доложили о ходе проведения работ. Планируется, что до 15 сентября строители должны завершить монтаж металлического пролетного строения. После этого пролеты будут опущены на опоры. Сейчас проходят основные подготовительные работы. Напомним, Глава государства поручил завершить строительство нового моста через Припять к 7 Ноября.

Мост через Припять треснул в декабре прошлого года. Проектная стоимость реконструкции оценивается почти в 50 миллионов рублей. Сейчас возле аварийного моста по Припяти ходит паром и работает понтонная переправа.

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