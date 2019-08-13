Студентка из Слуцка выиграла чемпионат мира по судомодельному спорту в Венгрии

Валерия Махлай обошла соперников из 16 стран и стала лучшей в юниорском зачете. Судьи оценивали качество сборки модели и навыки управления на воде. Для белорусской участницы это не первая медаль на международных соревнованиях. В копилке - более десятка наград. К слову, в судомодельном клубе в родном Слуцке Валерия - единственная девушка. Сейчас спортсменка готовится к новому старту - это будет чемпионат Европы.