Стурла Холм Лагрейд - чемпион мира в индивидуальной гонке

Норвежец чисто прошел четыре огневых рубежа, опередив Арнда Пайфера из Германии на 16 секунд, бронза у еще одного норвежца - Йоханнеса Дале. Лучший из белорусов сегодня в Поклюке - Антон Смольский, он -29-й , Никита Лобастов на 30-м итоговом месте.