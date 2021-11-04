Сегодня решится судьба путевки в полуфинал: Австралия - соперник Беларуси на теннисных кортах в Праге

На пражских теннисных кортах сегодня решится судьба путевки в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг или женского командного чемпионата мира. Сборная Беларуси сыграет против команды Австралии. Победа над соперницами во всех трех поединках выведет наших девушек в плей-офф. При победе со счетом 2:1 организаторам придется подсчитывать разницу выигранных и проигранных сетов. По регламенту сначала будут сыграны две одиночные встречи. Начало прямой трансляции на