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Сегодня решится судьба путевки в полуфинал: Австралия - соперник Беларуси на теннисных кортах в Праге
На пражских теннисных кортах сегодня решится судьба путевки в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг или женского командного чемпионата мира. Сборная Беларуси сыграет против команды Австралии. Победа над соперницами во всех трех поединках выведет наших девушек в плей-офф. При победе со счетом 2:1 организаторам придется подсчитывать разницу выигранных и проигранных сетов. По регламенту сначала будут сыграны две одиночные встречи. Начало прямой трансляции на
в
12:30
. После состоится парный поединок.
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