Сумеет ли сборная России выйти в 1/4 финала? Узнаем уже сегодня

Франция - Уругвай. Такова первая афиша 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Накануне трехцветные победили Аргентину - 4:3.

А в вечернем матче уругвайцы были сильнее действующих чемпионов Европы - португальцев, 2:1. Дубль Эдисона Кавани. Гол престижа на счету Пепе. Эти сборные выйдут на поле 6 июля.

Сумеет ли хозяйка чемпионата мира по футболу - сборная России - выйти в 1/4? Сегодня в Москве на стадионе "Лужники" команда Черчесова сыграет против Испании. По прогнозам, трансляция этого матча вне зависимости от мест и каналов просмотра соберет у телеэкранов и мониторов от 50 миллионов россиян и от 22 миллионов испанцев.