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Сумеет ли сборная России выйти в 1/4 финала? Узнаем уже сегодня
Франция - Уругвай. Такова первая афиша 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Накануне трехцветные победили Аргентину - 4:3.
А в вечернем матче уругвайцы были сильнее действующих чемпионов Европы - португальцев, 2:1. Дубль Эдисона Кавани. Гол престижа на счету Пепе. Эти сборные выйдут на поле 6 июля.
Сумеет ли хозяйка чемпионата мира по футболу - сборная России - выйти в 1/4? Сегодня в Москве на стадионе "Лужники" команда Черчесова сыграет против Испании. По прогнозам, трансляция этого матча вне зависимости от мест и каналов просмотра соберет у телеэкранов и мониторов от 50 миллионов россиян и от 22 миллионов испанцев.
В то же время оракул планетарного первенства - выдра Гарри - предсказал победу "красной фурии". Сбудется ли прогноз, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:50. Вечером на поле арены "Нижний Новгород" выйдут сборные Хорватии и Дании. Прямой эфир этого поединка спортивный канал страны начнет приблизительно в 21:15, сразу же после баскетбольного матча квалификации чемпионата мира Беларусь - Испания. Обзоры всех встреч мундиаля смотрите на YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.
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