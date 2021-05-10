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Супергол в исполнении Дембо Дарбо принес "Шахтеру" минимальную победу над БАТЭ
Супергол в исполнении Дембо Дарбо приносит "Шахтеру" минимальную победу над БАТЭ в центральном матче восьмого тура. Лучший бомбардир текущего первенства отличился в первом тайме, это единственный гол в матче. Отметим, что в восьми встречах сезона гамбийский легионер "горняков" оформил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.
После восьми туров клуб Романа Григорчука имеет стопроцентный результат, БАТЭ отстает уже на 7 очков. Это третья позиция, также 17 баллов в активе минского "Динамо", столичные накануне были сильнее "Ислочи", 3:1. Еще в одном воскресном матче "Энергетик-БГУ" и "Торпедо-БелАЗ" поделили очки - 1:1.
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