Суперспринт - первая гонка чемпионата мира по летнему биатлону. Прямое включение из Раубичей

Главное биатлонное событие этого лета продолжается в Раубичах. Совсем скоро на летнем чемпионате мира будут разыграны первые комплекты наград.



И с последними новостями в прямой эфир выходит наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).



К этой минуте завершились квалификации в суперспринтах у мужчин и девушек. И мы уже ждем финальные гонки как среди юниоров, так и среди взрослых биатлонистов, ведь по их результатам будут разыграны первые комплекты наград.

Сама атмосфера в Раубичах очень напоминает зимний чемпионат Европы. Поскольку именно белорусские биатлонисты здесь чувствуют себя в ранге, скажем так, хедлайнеров. И в том числе и благодаря поддержке родных трибун показывают высокий результат. Лучшая среди белорусок олимпийская чемпионка Динара Алимбекова. У мужчин - Антон Смольский. Он пятый.



