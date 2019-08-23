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Суперспринт - первая гонка чемпионата мира по летнему биатлону. Прямое включение из Раубичей
Главное биатлонное событие этого лета продолжается в Раубичах. Совсем скоро на летнем чемпионате мира будут разыграны первые комплекты наград.
И с последними новостями в прямой эфир выходит наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).
К этой минуте завершились квалификации в суперспринтах у мужчин и девушек. И мы уже ждем финальные гонки как среди юниоров, так и среди взрослых биатлонистов, ведь по их результатам будут разыграны первые комплекты наград.
Сама атмосфера в Раубичах очень напоминает зимний чемпионат Европы. Поскольку именно белорусские биатлонисты здесь чувствуют себя в ранге, скажем так, хедлайнеров. И в том числе и благодаря поддержке родных трибун показывают высокий результат. Лучшая среди белорусок олимпийская чемпионка Динара Алимбекова. У мужчин - Антон Смольский. Он пятый.
Кроме соревновательных новостей. В Раубичах прошла церемония вручения Дарье Домрачевой Малого хрустального глобуса за сезон 2014-2015 после дисквалификации одной из соперниц.
Мы продолжим работать в Раубичах, а "Панораме" - большой сюжет о первом соревновательном дне летнего чемпионата мира.
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