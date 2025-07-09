Свентек и Бенчич пробились в 1/2 финала Уимблдонского турнира

В первом четвертьфинале 9 июля полька Ига Свентек (4-й номер мирового рейтинга) переиграла в двух партиях россиянку Людмилу Самсонову (19) - 6:2, 7:5. В полуфинале соперницей Свентек будет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (35), обыгравшая на двух тай-брейках россиянку Мирру Андрееву (7) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

В другом матче, который пройдет 10 июля, за выход в финал первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (12). 8 июля в четвертьфинале Соболенко одолела в трехсетовом поединке немку Лауру Зигемунд (104) - 4:6, 6:2, 6:4, а Анисимова переиграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову (50) - 6:1, 7:6 (11:9).