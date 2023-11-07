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Свентек выиграла итоговый турнир WTA и снова станет первой ракеткой мира
Полька Ига Свентек впервые стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.
В финальном поединке соревнований в мексиканском Канкуне Свентек всего за час разгромила американку Джессику Пегулу, уступив лишь один гейм, - 6:1, 6:0. На этом турнире польская теннисистка выиграла все пять поединков, заработала $3 млн и получила 1500 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Ига Свентек вернулась на первое место в мировом рейтинге.
Арина Соболенко опустилась на вторую позицию. На предварительном этапе итогового турнира она победила гречанку Марию Саккари и представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а также проиграла Джессике Пегуле. В полуфинале Соболенко уступила Иге Свентек.
В парном разряде итогового турнира WTA чемпионками стали россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд, победившие в финале австралийку Эллен Перес и американку Николь Меличар-Мартинес - 6:4, 6:4.
Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. В нем примут участие Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия), Хольгер Руне (Дания), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев и Андрей Рублев (оба - Россия). Призовой фонд составит $15 млн, победитель может заработать $4,8 млн и 1500 очков. Год назад триумфатором итогового турнира ATP в шестой раз в карьере стал Новак Джокович.
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