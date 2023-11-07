Свентек выиграла итоговый турнир WTA и снова станет первой ракеткой мира

Полька Ига Свентек впервые стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.

В финальном поединке соревнований в мексиканском Канкуне Свентек всего за час разгромила американку Джессику Пегулу, уступив лишь один гейм, - 6:1, 6:0. На этом турнире польская теннисистка выиграла все пять поединков, заработала $3 млн и получила 1500 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Ига Свентек вернулась на первое место в мировом рейтинге.

Арина Соболенко опустилась на вторую позицию. На предварительном этапе итогового турнира она победила гречанку Марию Саккари и представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а также проиграла Джессике Пегуле. В полуфинале Соболенко уступила Иге Свентек.

В парном разряде итогового турнира WTA чемпионками стали россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд, победившие в финале австралийку Эллен Перес и американку Николь Меличар-Мартинес - 6:4, 6:4.