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"Своей победой мы заставили плакать людей на трибунах". Хоккеисты "Металлурга" одержали третью победу над "Гомелем" и находятся в шаге от финала Кубка Президента

В Гомеле сегодня проходила пятая игра полуфинальной серии между местной одноименной дружиной и "Металлургом" - счет в серии был 3:1 в пользу гостей, отступать гомельчанам было некуда. Удалось ли одолеть сегодня действующих чемпионов, знает наш спортивный обозреватель.

Антураж и итог игры - в материале Станислава Липского.

В последних трех играх между командами все решала одна шайба. Сегодня сценарий встречи получился другим - Сергей Костицын счет открыл уже на 4-й минуте, Кузнецов через 9 минут удвоил перевес гостей, но сократил отставание Феофанов.


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Во втором отрезке игры команды устроили голевую феерию, по итогам которой "талевары" вели уже 5:3 в серии. В третьем периоде хозяева сократили отставание до минимума. Жлобинчане сегодня сильнее - 5:4. "Металлург" идет дальше.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК "Металлург" (Жлобин): Если мы сегодня своей победой заставили плакать взрослых людей, то это самое большое счастье для меня и коллектива.

Но, несмотря на этот итог, атмосфера в Ледовом дворце просто завораживала - 2 700 билетов на эту встречу были проданы за 3 часа. В итоге руководство Гомеля принимает решение продавать билеты под своды арены. Из Жлобина тем временем поддержать свою команду приехали 4 автобуса с болельщиками.

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