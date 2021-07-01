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Свои матчи на Уимблдоне проведут сегодня В. Азаренко и А. Саснович

В женском одиночном разряде сегодня запланированы два поединка с участием белорусок. Виктория Азаренко выйдет на корт против Сораны Кырстя. С румынкой наша теннисистка играла трижды и все три раза выходила победительницей. Александра Саснович сыграет с японкой Нао Хибино.

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