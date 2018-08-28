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Свои первые победы на US Open попробуют сегодня добыть Арина Соболенко и Александра Саснович

Вслед за Лапко и Азаренко свои первые победы на US Open попробуют сегодня добыть Арина Соболенко и Александра Саснович, Арина ориентировочно в 21:30 сыграет против американки Даниэль Роуз Коллинз, соперница Саши - Белинда Бенчич из Швейцарии. Начало этой игры в 20:00.

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