Вслед за Лапко и Азаренко свои первые победы на US Open попробуют сегодня добыть Арина Соболенко и Александра Саснович, Арина ориентировочно в 21:30 сыграет против американки Даниэль Роуз Коллинз, соперница Саши - Белинда Бенчич из Швейцарии. Начало этой игры в 20:00.