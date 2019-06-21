Колорит своей страны на площадке у Дворца спорта сегодня покажет Израиль

Присоединиться к ярким моментам спортивного форума еще до его начала можно в фан-зонах. И сегодня их откроется еще две: у "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены". А вчера у Дворца спорта стартовали дни культур и традиций стран-участниц. Открывал творческий фестиваль Азербайджан. И это символично, ведь именно в Баку четыре года назад прошли І Европейские игры. Сегодня свой колорит на площадке у Дворца спорта покажет Израиль.