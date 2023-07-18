"Сыграем вместе": пятиборье

Более двух тысяч атлетов будут бороться за медали в 20 видах спорта, в том числе современном пятиборье. Это уникальное состязание включает в себя несколько дисциплин. Так на базе БГУФКа мы увидим соперничество сначала в фехтовании, затем плавании, а после и комбинированном беге со стрельбой. В программе нет конкура. Дело в том, что конный спорт не включается в соревновательную программу для юниоров. А пятиборцы именно этого возраста и выступят на Играх.