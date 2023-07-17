"Сыграем вместе" в баскетбол 3х3

Баскетбол3х3- вид спорта, который в XXI веке активно развивается во всем мире. Динамичная игра привлекает все больше детей, в том числе и в белорусские секции, а на трибунах минской Palova Arena во время соревнований аншлаг. Наши команды демонстрируют характер на всех турнирах, в которых принимают участие.