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"Сыграем вместе" в баскетбол 3х3

Баскетбол3х3- вид спорта, который в XXI веке активно развивается во всем мире. Динамичная игра привлекает все больше детей, в том числе и в белорусские секции, а на трибунах минской Palova Arena во время соревнований аншлаг. Наши команды демонстрируют характер на всех турнирах, в которых принимают участие.

Что и говорить, на домашнем форуме - II Играх стран СНГ - белорусские юниоры и юниорки точно продемонстрируют свой высокий класс. Именно этому виду спорта посвящен очередной выпуск проекта "Сыграем вместе!".Подробности в видео.

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