Сын Леонида Кучука войдет в тренерский штаб минского "Динамо"

Экс главный тренер столичных "Крумкачоў" Алексей Кучук войдет в тренерский штаб минского "Динамо" и будет помогать своему отцу Леониду. Об этом сообщает портал "Трибуна". Тренером вратарей станет Юрий Афанасенко. Сам главный тренер находится на двухнедельном карантине, после которого начнет работу в "Динамо".



