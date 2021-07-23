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Т. Климович вышла в четвертьфинал соревнований по академической гребле на олимпийском канале "Морской лес"

Удачный дебют Татьяны Климович в классе лодок-одиночек в академической гребле состоялся сегодня утром на олимпийском канале "Морской лес". В рамках предварительной стадии белоруска финишировала второй в своем заезде. Четвертьфиналы состоятся 26 июля.


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