Т. Климович вышла в четвертьфинал соревнований по академической гребле на олимпийском канале "Морской лес"

Удачный дебют Татьяны Климович в классе лодок-одиночек в академической гребле состоялся сегодня утром на олимпийском канале "Морской лес". В рамках предварительной стадии белоруска финишировала второй в своем заезде. Четвертьфиналы состоятся 26 июля.