Т. Зиданшек из Словении пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

Сенсация на "Ролан Гаррос". Тамара Зиданшек из Словении пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в 1/4 финала 35-ю ракетку мира Паулу Бадосу Хиберт7:5, 4:6, 8:6. Примечательно, что позиция Зиданшек в рейтинге АТР всего лишь 85-я. В мужской сетке сегодня суперчетвертьфинал - Стефанос Циципас встретится с Даниилом Медведевым.