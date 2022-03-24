Так больше быть не может! - Лукашенко поручил провести масштабную ревизию белорусского спорта

Белорусскому спорту предстоит масштабная ревизия - такое поручение дал Президент на совещании по итогам участия наших спортсменов в зимних Олимпийских играх и перспективам развития зимних видов спорта. Государство выделяет на это большие средства, однако положительной динамики на олимпийских аренах нет. "Вывод один - так больше быть не может!", - подчеркнул Александр Лукашенко. Отдельно наш Президент затронул и тему того, как обошлись с нашими паралимпийцами. Александр Лукашенко призвал активно обращаться в международные суды по фактам давления на белорусских спортсменов и отстранения их от соревнований.