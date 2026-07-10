Такая боль: фанаты сборной Марокко устроили погромы в Великобритании

Марокканские болельщики устроили в Великобритании массовые беспорядки после проигрыша своей сборной на чемпионате мира по футболу.



Оказался парализован северо-запад Лондона. Огромные толпы фанатов полностью перекрыли автомобильное движение. Люди забирались на крыши проезжающих машин, активно вступали в стычки с полицией.

Разъяренная толпа закидывала правоохранителей бутылками, камнями, мусором и петардами. Сообщается, что несколько сотрудников получили травмы.