Такого раньше никогда не давали: какой уникальный трофей привез в Беларусь борец Абубакар Хаслаханов

Белорусский спортсмен Абубакар Хаслаханов взял золото молодежного чемпионата мира по борьбе. 14 октября в США прозвучал наш гимн в честь победителя.

Чемпион вернулся домой и уже успел показать медаль высшей пробы эксклюзивно в эфире "Первого информационного" телеканала.

Такие награды весомы, а обладателями пояса становятся лучшие борцы мира. Спортсмен назвал победу очень значимой: несколько лет ему не удавалось подняться на высшую ступень пьедестала. По его словам, в этот раз эмоции были особенно сильными. Теперь он закрыл возрастную категорию 23 лет и переходит во взрослые соревнования.

Отдельный интересный факт, о котором рассказал Абубакар Хаслаханов, что в этой возрастной категории раньше никогда не давали пояса, только медаль. Пояс начали вручать впервые - и ему сразу удалось его завоевать.

Абубакар Хаслаханов

"Невероятную гордость ощущал, что смог прославить свою Беларусь, что весь зал, весь мир слушал гимн моей страны", - отметил спортсмен. Чемпион назвал эти эмоции бесценными и пожелал их всем спортсменам, кто каждый день тренируется, старается и отдает жизнь спорту.

Теперь цель спортсмена - завоевать пояс и во взрослых соревнованиях. Переход во взрослую категорию он описывает как постепенный. Победа на чемпионате мира в 23 года стала для него красивым завершением возрастного этапа и одновременно точкой старта на новом уровне. Пока же главный итог для него - золото, пояс и ощущение, что многолетний труд был не напрасен.