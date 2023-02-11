Такой хоккей нам нужен! Хоккейная команда Президента одержала четвертую победу в играх любительского турнира

На льду столичной "Олимпик-Арены" сегодня было ярко. Поединок XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба состоялся при аншлаге. Дружина главы государства принимала сборную Гродненской области. До стартового вбрасывания в турнирной таблице коллективы разделяло всего три балла. Поэтому в дополнительной мотивации команды не нуждались.

Хозяева льда начали сверхактивно. За первые 20 минут ледовая дружина главы государства четырежды заставила капитулировать голкипера Гродненского региона. Фактически уже к первому перерыву Артем Антоненко, Денис Гроть, Александр Лукашенко и Павел Волчек сняли все вопросы о победителе. Однако темпы команда Президента во второй трети не сбавила. Еще три шайбы увидели фанаты хоккея. Отличились Николай Лукашенко, Артем и Олег Антоненко. Под занавес встречи коллективы обменялись голами. Итоговые цифры на табло - 8:1 - в пользу хозяев.

По итогам матча были определены лучшие игроки. У гостей отметили действия защитника Александра Васильева. У хозяев выделили вратаря Степана Горячевских. Памятные призы вручил глава Федерации вида спорта Александр Богданович.





Мягкие игрушки от Президента

Добавим, в перерывах поединка для зрителей выступали эстрадные исполнители. Самые активные болельщики участвовали в конкурсах. И по давно сложившейся традиции сразу после окончания встречи за горячую поддержку хоккеисты команды Президента отблагодарили фанатов плюшевыми подарками.

11 марта: поединок команды Президента с дружиной Брестской области