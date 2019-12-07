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Такуми Канайя удивил болельщиков своим ударом на открытом чемпионате Австралии по гольфу

Мяч, показалось, остановился на краю лунки, японец расстроился, но затем игровой снаряд все же опустился в цель - к радости гольфиста и местной публики. За поддержку Такуми поблагодарил любителей гольфа.

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