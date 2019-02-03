Талисман II Европейских игр - лисенок Лесик - занял первое место в конкурсе на олимпийском фестивале в Литве

Талисман II Европейских игр - лисенок Лесик - победил в конкурсе маскот на олимпийском зимнем фестивале в литовском Друскининкае. Талисманы боролись за победу в личном первенстве сразу в нескольких дисциплинах: скоростной спуск с горы, катание на коньках, зимний футбол, танцы и зимний волейбол. Лесик проявил себя на отлично! С самого начала состязаний он захватил лидерство и по итогам завоевал первое место рейтинга.