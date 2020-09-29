“Тампа-Бэй” - обладатель Кубка Стэнли - 2020!

В шестом поединке финальной серии сильнейшй хоккейной лиги планеты “молнии” всухую переиграли “Даллас Старз” 2:0 и сделали счет 4:2 в серии. Виктор Хедман стал обладателем приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ. 29-летний швед провел в плей-офф 25 игр, в которых забросил 10 шайб и оформил 11 результативных передач.