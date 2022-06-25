"Тампа-Бэй" сокращает отставание от "Колорадо" в финальной серии Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй" все еще рассчитывает защитить титул обладателя Кубка Стэнли! В пятом матче финальной серии на выезде молнии взяли верх над "Колорадо" - 3:2. 35 сэйвов в этом противостоянии совершил российский голкипер гостей Андрей Василевский. "Лайтнинг" дважды выходили вперед, но "лавины" паритет восстанавливали - на точный бросок Рутта ответил Ничушкин, а на шайбу Кучерова - Макар. И все же решающее взятие ворот оформила "Тампа". Палат - автор. В серии 3:2 - впереди "Колорадо", в ночь с воскресенья на понедельник клубы встретятся на площадке "молний".