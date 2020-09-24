"Тампа-Бей" выходит вперед в финальной серии с "Далласом"

В розыгрыше Кубка Стэнли "Тампа Бей" после разгромной победы на "Далласом" выходит вперед в финальной серии. Форварды Стэмкос и Кучеров по традиции - лидеры атак "молний". Итог встречи - 5:2 и 2:1 в серии. 4-й поединок состоится в субботу.