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"Тампа-Бей" выходит вперед в финальной серии с "Далласом"

В розыгрыше Кубка Стэнли "Тампа Бей" после разгромной победы на "Далласом" выходит вперед в финальной серии. Форварды Стэмкос и Кучеров по традиции - лидеры атак "молний". Итог встречи - 5:2 и 2:1 в серии. 4-й поединок состоится в субботу.

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