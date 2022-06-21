"Тампа" добывает первую победу в финальной серии Кубка Стэнли НХЛ

"Молнии" смогли-таки приостановить разогнавшихся "Лавин". Финальная серия Кубка Стэнли переехала к "Тампе", которая в третьем матче смогла добыть первую победу. В игре повели "Эвеланш" - Ландескуг открыл счет и по игре был единственным автором дубля. Основное преимущество "Лайтнинг" набрали во втором периоде - 4 раза они поразили ворота соперника. Итоговый же счет - 6:2. Следующая игра также будет для "Тампы" домашней, она пройдет 23 июня.