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Татьяна Холодович берет серебро на турнире в Швейцарии

Победительница II Европейских игр в метании копья Татьяна Холодович берет серебро на турнире в Швейцарии. 66 метров 18 сантиметров - ее лучшая попытка. Австралийка Келси-Ли Барбер отправила копье на полтора метра дальше.

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