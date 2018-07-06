Татьяна Холодович досрочно квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги

Решающий этап пройдет в Цюрихе 30 августа. Победительница, помимо солидных призовых и специального приза с алмазом, получит и путевку на чемпионат мира. Напомним, накануне в Лозанне Холодович показала шестой результат. Еще один белорус Максим Недосеков в прыжках в высоту покорил отметку 225 см - это шестое место.