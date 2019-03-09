Татьяна Холодович и Анна Малыщик взяли золото на Кубке Европы в Словакии! Поздравляем!

Сегодняшняя суббота получилась золотой для Беларуси. И все благодаря нашим легкоатлетам. Просто триумфально выступили на Кубке Европы по метаниям в Словакии наши Татьяна Холодович и Анна Малыщик.



Копьеметательница Татьяна (чемпионка Европы 2016-го), проявив характер, в заключительной попытке вырвала первое место. Ее результат - 65,89.



Победную серию продолжила наша Анна в метании молота. Причем с этого дня именно на результаты наших девушек будут равняться все спортсмены. У нихлучшие цифры сезона в мире.



Еще две медали нашей стране принесла молодежь. Копьеметатель Алексей Котковец стал лучшим в своей возрастной категории, обновив молодежный рекорд Беларуси. Бронза у Александра Шимановича в метании молота. Белорус с личным рекордом стал третьим. Поздравляем наших земляков! В общем медальном зачете мы лидируем. Напомним, Кубок Европы в Словакии завершится завтра.



