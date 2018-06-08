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Татьяна Холодович лучшая в метании копья на соревнованиях в столице Норвегии

Татьяна Холодович лучшая в метании копья. Причем установлен новый рекорд страны - 67 метров 47 сантиметров.    

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