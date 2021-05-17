Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию

На олимпийской квалификационной регате по академической гребле в Люцерне белоруска стала второй в финальном заезде женских одиночек. Всего на счету нашей сборной три лицензии. Еще есть пропуск в классе женских парных двоек легкого веса и распашных двоек без рулевого у мужчин.

