Татьяна Романович пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота

Татьяна Романович пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в метании молота. Белоруска квалифицировалась со вторым результатом - 62 метра 84 сантиметра. 14 июля в 13:20 начнут разыгрывать награды в этой дисциплине.