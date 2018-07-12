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Татьяна Романович пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота

Татьяна Романович пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в метании молота. Белоруска квалифицировалась со вторым результатом - 62 метра 84 сантиметра. 14 июля в 13:20 начнут разыгрывать награды в этой дисциплине.

Прямые трансляции каждый день ведет телеканал "Беларусь 5".

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