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Татьяна Романович пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота
Татьяна Романович пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в метании молота. Белоруска квалифицировалась со вторым результатом - 62 метра 84 сантиметра. 14 июля в 13:20 начнут разыгрывать награды в этой дисциплине.
Прямые трансляции каждый день ведет телеканал "Беларусь 5".
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