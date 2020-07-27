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Татьяна Шаракова - победитель групповой гонки на 114 км чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе

Татьяна Шаракова - победитель групповой гонки на 114 километров чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе. Это вторая победа лидера сборной на национальном старте - ранее ей не было равных в гонке с раздельным стартом. Групповая же гонка у мужчин покорилась Евгению Соболю, здесь дистанция составила 174 километра. Второй - Александр Рябушенко, замкнул тройку призеров Евгений Королек.


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