Татьяна Шаракова - победитель групповой гонки на 114 км чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе

Татьяна Шаракова - победитель групповой гонки на 114 километров чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе. Это вторая победа лидера сборной на национальном старте - ранее ей не было равных в гонке с раздельным стартом. Групповая же гонка у мужчин покорилась Евгению Соболю, здесь дистанция составила 174 километра. Второй - Александр Рябушенко, замкнул тройку призеров Евгений Королек.





