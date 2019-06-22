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Татьяна Шаракова выиграла бронзу групповой велогонки по улицам Минска
Одну из первых медалей стране принесла Татьяна Шаракова. Белорусская велосипедистка выиграла бронзу групповой гонки по улицам Минска.
Эмоции наставников и холодная оценка медалистки в сюжете Александра Ярмоша. Старт гонки на 120 километров по центральным улицам Минска, по сути, намекнул на возможные награды. Уже на втором круге образовалась группа отрыва из трех спортсменок, среди которых была и наша Анна Терех. Так ехали девушки почти 100 км. Анна чуть было не раскрыла план на гонку, но решила не раскрывать все секреты. Наталья Цилинская говорит, что план был не единственным. Сработали девушки здорово, на заключительных километрах образовался отрыв, которому предстоял сложный предфинишный подъем.
Золото и серебро отправились в нидерландскую копилку
Победила Лорена Вибес, вслед за ней двукратная олимпийская чемпионка Марианна Вос. В такой компании бронза приобретает еще большую ценность. Довольны остались и все, кто наблюдал за гонкой со стороны. При награждении у нашей медалистки текли слезы. Эмоции понятны. В июне прошлого года она родила дочку, в июне нынешнего уже поднялась на пьедестал крупного турнира. Слезы по таким поводам - это искреннее счастье. Пожелаем и нашим мужчинам испытать подобные эмоции в воскресенье. Завтра пройдет мужская групповая гонка на 180 км.
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