Татьяна Шаракова выиграла бронзу групповой велогонки по улицам Минска

Эмоции наставников и холодная оценка медалистки в сюжете Александра Ярмоша. Старт гонки на 120 километров по центральным улицам Минска, по сути, намекнул на возможные награды. Уже на втором круге образовалась группа отрыва из трех спортсменок, среди которых была и наша Анна Терех. Так ехали девушки почти 100 км. Анна чуть было не раскрыла план на гонку, но решила не раскрывать все секреты. Наталья Цилинская говорит, что план был не единственным. Сработали девушки здорово, на заключительных километрах образовался отрыв, которому предстоял сложный предфинишный подъем.

