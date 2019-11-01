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Татьяна Шаракова взяла первую медаль для сборной Беларуси на этапе Кубка мира по велоспорту

Первый медальный день этапа Кубка мира по велоспорту на треке

Этап Кубка мира по велоспорту на треке вновь вышел за рамки спортивного мероприятия, ведь к нам приехали звезды мировой величины. Одна из самых заметных - итальянская велогонщица Летиция Патерностер, которая уже была в Беларуси, когда во время церемонии закрытия II Европейских игр несла флаг родной страны. На этапе Кубка мира вместе с командой девушка завоевала бронзу.

Летиция Патерностер, бронзовый призер этапа Кубка мира по велоспорту на треке - 2019 (Италия):

"Знаете, это действительно очень хорошая организация здесь, на велодроме "Минск-Арены". И место прекрасное. И я очень надеюсь, что завтра смогу намного ближе познакомиться уже с самим Минском".

Татьяна Шаракова принесла первую медаль сборной Беларуси

В субботу на велодроме "Минск-Арены" нашим болельщикам стоит обратить внимание на скретч, ведь в нем будет сражаться за награды титулованный белорусский велогонщик Евгений Королек.

И вдвойне будет приятно следить за выступлением Жени, ведь сегодня медальный старт для сборной Беларуси взяла Татьяна Шаракова, которая завоевала бронзу в групповой гонке по очкам, обойдя соперниц, прежде всего, тактически. На недавнем чемпионате Европы в этой же дисциплине она выиграла серебро.

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