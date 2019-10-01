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Тайна ухода Дулуба из БАТЭ

БАТЭ нарушил все свои договоренности. Экс-главный тренер желто-синих, в прошлом месяце покинувший казахстанский "Атырау", рассказал о прекращении сотрудничества с чемпионом Беларуси.

Интервью с Олегом Дулубом - в программе "Спорт-кадр" в среду в 6:25 утра на "Беларусь 5".

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