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Тайны церемонии открытия II Игр стран СНГ и зачем 200 человек облачились во все черное? Ответы в 10 серии проекта "PROигры"

Чем во время II Игр стран СНГ завлекают фан-зоны и что входит в меню настоящего болельщика? С каким настроением в нашу страну приехали участники соревнований и чем гостей встречали гостеприимные белорусы? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из 10-й серии проекта "PROгры". Тайны церемонии открытия - 3D-платья, поющие спортсмены среди хедлайнеров и зачем 200 человек облачились во все черное?

10-ю, юбилейную, серию проекта "PROигры" смотрите сегодня на "Беларусь 1" в 14:45.

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