Тайны церемонии открытия II Игр стран СНГ и зачем 200 человек облачились во все черное? Ответы в 10 серии проекта "PROигры"

Чем во время II Игр стран СНГ завлекают фан-зоны и что входит в меню настоящего болельщика? С каким настроением в нашу страну приехали участники соревнований и чем гостей встречали гостеприимные белорусы? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из 10-й серии проекта "PROгры". Тайны церемонии открытия - 3D-платья, поющие спортсмены среди хедлайнеров и зачем 200 человек облачились во все черное?