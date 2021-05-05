3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Телеканал "Беларусь 2" покажет встречу Арины Соболенко и Элиз Мертенс
Телеканал "Беларусь 2" сегодня в 8 вечера покажет встречу Арины Соболенко и Элиз Мертенс. Они поспорят за выход в полуфинал престижного турнира WTA в Мадриде с призовым фондом в 2,5 млн долларов. Бельгийка сейчас в мировом рейтинге идет шестнадцатой, наша Арина на седьмой позиции. Ранее Соболенко и Мертенс встречались шесть раз, и белоруска праздновала четыре победы. На грунте же теннисистки пересекались однажды, и как раз эта дуэль осталась за соперницей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП