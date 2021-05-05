Телеканал "Беларусь 2" покажет встречу Арины Соболенко и Элиз Мертенс

Телеканал "Беларусь 2" сегодня в 8 вечера покажет встречу Арины Соболенко и Элиз Мертенс. Они поспорят за выход в полуфинал престижного турнира WTA в Мадриде с призовым фондом в 2,5 млн долларов. Бельгийка сейчас в мировом рейтинге идет шестнадцатой, наша Арина на седьмой позиции. Ранее Соболенко и Мертенс встречались шесть раз, и белоруска праздновала четыре победы. На грунте же теннисистки пересекались однажды, и как раз эта дуэль осталась за соперницей.