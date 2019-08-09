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Телеканал "Беларусь 5" покажет стартовый поединок Английской премьер-лиги "Ливерпуль" - "Норвич"

Самая сильная футбольная лига мира начинает очередной сезон. В 21:35 телеканал "Беларусь 5" покажет стартовый поединок Английской премьер-лиги "Ливерпуль" - "Норвич".

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