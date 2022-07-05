Телеканалы "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет" покажут стартовые еврокубковые футбольные матчи "Шахтера" и "Динамо-Минск"

Белорусские поклонники футбола смогут посмотреть за выступлением "Шахтера" в стартовом квалификационном раунде Лиги чемпионов на главной спортивной кнопке страны! Телеканалом "Беларусь 5" достигнута договоренность о показе обоих матчей между "солигорчанами" и словенским "Марибором". В ближайшую среду, 6 июля, "горняки" на арене "Людски врт" сразятся со словенцами в первом поединке. Начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 21:05 по минскому времени. Ответная игра состоится в Турции на стадионе "Сакарья Ататюрк" 13 июля - старт в 20:00. Наблюдать можно будет и за минским "Динамо"! "Беларусь 5 интернет" покажет оба матча стартового раунда Лиги конференций против черногорского "Дечича". Начало первой игры в Подгорице 7 июля в 21:00 по белорусскому времени. Ответный поединок намечен на 14 июля на том же стадионе. Старт - в 21:45.